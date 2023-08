Hospital Manoel Lucas de Miranda restabelece o atendimento de Raio-X

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa à população o retorno do atendimento em radiologia que é realizado no Hospital Manoel Lucas de Miranda.

O equipamento chegou nesta terça-feira (02) na unidade de saúde. Os testes foram feitos pelos os técnicos responsáveis. Hoje está em funcionamento para atender as demandas de urgência do hospital HMLM e UPA.

O exame de Raio-X atende à urgência do hospital e também exames eletivos encaminhados pela atenção básica de saúde. O serviço esteve suspenso devido à complexidade no conserto do equipamento que necessitou de reparo, peças e assistência técnica específica na autorizada.

O Raio-X digital é um equipamento de última geração que oferece segurança e rapidez ao usuário. A prefeitura disponibiliza um técnico especializado em radiologia que realiza o laudo e por meio de sistema envia as informações para o médico solicitante.

A partir da próxima semana, serão retomados os atendimentos encaminhados pelas Unidades de Atenção Básica e Pactuados. São realizados exames de tórax, abdômen, crânio, coluna e extremidades, além dos exames de urgência que auxiliam no diagnóstico hospitalar.

O equipamento de Raio X é moderno e imprescindível para investigação de fraturas, tumores, distúrbios de crescimento, postura, osteoporose e várias outras patologias.

É notável os benefícios que a prefeitura de Guamaré, através da secretaria de saúde, na gestão do Prefeito Arthur Teixeira disponibiliza a população, tornando a saúde pública do município mais acessível a cada cidadão.