IBGE prorroga inscrições para concurso com 173 vagas no RN até este domingo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a prorrogação das inscrições para dois processos seletivos que oferecem um total de 7.548 vagas temporárias em todo o país.

O prazo foi estendido até às 23h deste domingo (23), após retificação publicada no site da organizadora do concurso.

No Rio Grande do Norte, estão disponíveis 173 posições para os cargos de Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisores de Coleta e Qualidade (SCQ), com remuneração de até R$ 3,1 mil.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente online, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A taxa de inscrição é de R$ 42,20.

O cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento requer ensino médio completo, enquanto o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade exige, além do ensino médio completo, a posse da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Os candidatos selecionados receberão remuneração de R$ 1.387,50 para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento e R$ 3.100,00 para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade. Além do salário, também terão direito a benefícios como auxílio-alimentação (R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 17 de setembro e terá duração de 3 horas e 30 minutos. O resultado final está previsto para o dia 23 de outubro.