IBRAPP DIVULGA RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA GUAMARÉ

O Instituto Brasileiro de Políticas Públicas – IBRAPP, no uso de suas atribuições e em conformidade com a ERRATA Nª 03/2025 do Edital nº 001/2025, torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de profissionais para atuação no município de Guamaré/RN. Abaixo, segue a candidatos (as) classificados (as) por cargo:

CLIQUE AQUI:

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA GUAMARÉ

INFORME IMPORTANTE

❖ A aprovação no certame não implica contratação imediata, uma vez que as admissões ocorrerão de forma gradativa, de acordo com as demandas específicas do IBRAPP e os limites orçamentários estabelecidos;

❖ Todas as convocações oficiais serão publicadas unicamente nos canais institucionais do IBRAPP. Solicitamos que os (as) candidatos (as) desconsiderem boatos, promessas individuais ou quaisquer manifestações extraoficiais. Reforçamos que o único canal legítimo de informação e convocação é o próprio IBRAPP;

❖ A gestão do processo seletivo e a contratação dos (as) profissionais são de responsabilidade exclusiva do IBRAPP, único que poderá fazer novas convocações. Caso não tenha sido convocado (a), a única orientação válida é aguardar a chamada oficial do IBRAPP. Pedimos não insistir.

❖ A contratação dos(as) profissionais selecionados(as) será realizada em regime celetista (CLT), conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, sem garantia de estabilidade, e respeitando o período de experiência de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável por mais 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos da legislação vigente.

