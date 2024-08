IDEB: MACAU APRESENTA UMAS DAS MELHORES MÉDIAS DA COSTA BRANCA E VALE DO AÇU

No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, que foi divulgado nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o município de Macau apresentou as melhores médias da região do Vale do Açu e Costa Branca potiguar, bem a frente de outras cidades, a exemplo de Porto do Mangue, Alto do Rodrigues, Guamaré, Assu, Pendências e Galinhos.

A nota geral do município foi 78,4, consolidando a oferta de educação pública de qualidade. “Estou muito emocionado com esse resultado fantástico. Todo o árduo trabalho de nossa equipe produziu os melhores resultados da história da rede municipal e esses números comprovam que a educação de Macau mergulhou num profundo processo de transformação da educação, visando proporcionar uma perspectiva de futuro para nossos alunos e uma garantia de aprendizagem adequada”, comemora o prefeito José Antônio de Menezes.

O que compõe o Ideb?

Principal indicador da educação básica pública e privada, o Ideb varia numa escala de 0 a 10. O índice é calculado a cada dois anos para os anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio.

Para compor o Ideb, o MEC leva em consideração as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), avaliação de Português e Matemática, que foi aplicada nos meses de outubro e novembro do ano passado, e os índices de aprovação, compilados pelo Censo Escolar. O indicador reúne também o fluxo escolar.