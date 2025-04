IFRN ABRE CONCURSO PÚBLICO COM MAIS DE 50 VAGAS PARA PROFESSOR; SALÁRIO INICIAL É DE R$ 6.180,86

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) publicou, nesta quinta-feira (17) um edital de concurso público com 52 vagas para professor em diversas áreas. O salário inicial é de R$ 6.180,86 e pode chegar a até R$ 13.288,85 com o acréscimo por titulação acadêmica para profissionais com doutorado.

As inscrições serão abertas de 30 de abril a 3 de junho de 2025, exclusivamente via internet, através do site da Fundação de Apoio ao IFRN (Funcern). A taxa de inscrição é de R$ 200,00, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

A previsão é de que a prova escrita seja aplicada no dia 20 de julho e o resultado final é esperado para o dia 8 de dezembro de 2025.

Vagas são distribuídas entre diversas disciplinas:

Administração contábil e financeira

Biologia

Desenho técnico

Desenvolvimento de jogos digitais

Didática

Educação física

Eletroeletrônica

Filosofia

Física

Fundamentos da administração

Geografia

Gestão ambiental

História

Língua inglesa

Língua portuguesa e literatura brasileira

Manutenção e suporte em informática

Matemática

Moda e produção de vestuário

Políticas e gestão escolar

Processamento de alimentos

Projetos agrícolas e agricultura de precisão

Química

Redes de computadores

Sistemas de informação

O processo seletivo será composto prova escrita, com questões objetivas e discursivas, prova de desempenho, com uma aula expositiva; e prova de títulos.

O edital reserva vagas para pessoas com deficiência e para candidatos autodeclarados negros, pretos e pardos.

