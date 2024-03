IFRN ABRE MIL VAGAS PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) anunciou a oferta de 1.000 vagas em cursos de qualificação profissional, disponibilizados através do Programa Mulheres Mil. As oportunidades estarão distribuídas entre os 22 campi, destinados a mulheres em vulnerabilidade social. O período de inscrições varia dependendo da localidade e deve ser conferido em cada edital disponível no site do IFRN.

As interessadas terão acesso a uma formação completa, que inclui capacitação profissional em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, aulas de cidadania, direitos da mulher e outros temas relevantes para o empoderamento feminino, além de bolsa-auxílio para o custeio de transporte e alimentação, e utilização de toda a estrutura do IFRN, que conta com laboratórios, bibliotecas e acesso à internet.

Confira os cursos por cada campus:

Canguaretama – Agente de Desenvolvimento Cooperativista

Natal/Centro Histórico e Lajes – Espanhol Básico

Caicó, Jucurutu, Natal/Zona Norte, Parelhas, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante – Vendedora

João Câmara, Natal/Zona Leste e Nova Cruz – Assistente Administrativo

Apodi, Currais Novos – Produtor de Derivados Do Leite

Ipanguaçu – Artesã de Biojóias

Pau dos Ferros – Costureiro de Máquina Reta e Overloque

Macau, Mossoró e Parnamirim – Operador de Computador

Ceará-Mirim e Natal/Central – Cuidador de Idoso

São Paulo do Potengi – Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão

Tribuna do Norte