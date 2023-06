IFRN: inscrições para cursos técnicos e ProITEC vão até domingo, 4

As inscrições para os cursos técnicos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) seguem abertas até o próximo domingo, dia 4 de junho. Ao todo, são 1.044 vagas em cursos gratuitos, ofertados por diversos campiem todo o estado.

As oportunidades são destinadas a quem já concluiu o ensino médio e busca uma qualificação profissional. As aulas são para o segundo semestre letivo de 2023. Os interessados devem realizar as inscrições, no valor de R$ 30, de forma on-line, no portal da Fundação de Apoio ao IFRN (Funcern), em www.funcern.br/concursos.

ProITEC

Também seguem abertas, até 4 de junho, as inscrições para o Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania (ProITEC). O curso, na modalidade de Educação a Distância, objetiva aprofundar a aprendizagem de estudantes das escolas da rede pública de ensino do estado.

O Programa funciona como uma preparação para os estudantes de escolas públicas que desejam fazer o Exame de Seleção para os cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFRN.

Não há limite de vagas. Entretanto, as pessoas interessadas devem estar regularmente matriculadas no 9° ano do ensino fundamental em escola da rede pública e devem ter cursado todas as “séries”, ou “anos” anteriores do Ensino Fundamental, exclusivamente, em escola pública. As inscrições, também no valor de R$ 30, devem ser feitas, vitualmente, em www.funcern.br/concursos.