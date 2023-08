IIº Congresso Interestadual do Legislativo promete debates estratégicos para o desenvolvimento municipal

O vereador Edinor Albuquerque, presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Norte (UVERN), se mostra otimista em relação ao próximo IIº Congresso Interestadual do Legislativo. O evento está agendado para acontecer no Teatro Dix-huit Rosado, em Mossoró, de 31 de agosto a 03 de setembro.

Com o último lote de inscrições liberado, o vereador está confiante de que o congresso atrairá uma audiência significativa. A presença de destacados nomes, como doutor Danilo Falcão, conhecido como o “Papa” do Processo Legislativo, e Emerson Saraiva, o reconhecido “craque” do Marketing Digital, tem gerado grande expectativa entre os parlamentares.

O evento, que reúne vereadores dos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Paraíba, pretende ser um fórum de debates estratégicos. O congresso visa abordar temas de relevância e impacto não apenas em âmbito regional, mas também nacional. A iniciativa busca criar um espaço propício para diálogos construtivos, oferecendo um ambiente que possibilite a troca de ideias e experiências entre legisladores de diferentes estados.

“A presença de especialistas renomados como doutor Danilo Falcão e Emerson Saraiva nos deixa bastante animados. A oportunidade de compartilhar conhecimentos com profissionais que se destacam em suas áreas é enriquecedora para todos. Esperamos que esses debates estratégicos culminem em resultados valiosos para aprimorar nossas práticas legislativas e, consequentemente, contribuir para o progresso dos nossos municípios”, afirmou o vereador Edinor Albuquerque.

O IIº Congresso Interestadual do Legislativo conta com uma programação diversificada. Nomes como Danilo Falcão, Emerson Saraiva, Rayane Moreira, Cristiano Dantas, Aldo Araújo, Emílio Duarte, Júnior Campos, Rodrigo Garcia, Valeska Magalhães, Edinor Albuquerque e Lawrence Amorim estão entre os destaques que compartilharão seus conhecimentos e perspectivas com os participantes. O congresso também contará com a participação especial de Alysson Bezerra, prefeito de Mossoró.

Blog Ismael Sousa