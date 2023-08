IIº Congresso Interestadual do Legislativo reúne vereadores do Nordeste em Mossoró

Nos dias 31 de agosto a 3 de setembro, o Teatro Dix Hut Rosado, em Mossoró, será palco do aguardado II Congresso Interestadual do Legislativo. O evento vai reunir aproximadamente 600 vereadores de diversos estados do Nordeste para discutir os principais temas do momento e para a troca de experiências entre legisladores da região.

O congresso se apresenta como um fórum de debates estratégicos, onde vereadores dos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Paraíba se reúnem para abordar assuntos de relevância e impacto em âmbito regional e nacional. A iniciativa visa proporcionar um espaço para diálogos construtivos que possam contribuir para a melhoria das práticas legislativas e, por consequência, para o desenvolvimento dos municípios.

Com uma programação diversificada, o evento contará com palestrantes renomados e especialistas em suas áreas de atuação. Nomes como Danilo Falcão, Emerson Saraiva, Rayane Moreira, Cristiano Dantas, Aldo Araújo, Emílio Duarte, Júnior Campos, Rodrigo Garcia, Valeska Magalhães, Edinor Albuquerque e Lawrence Amorim estão entre os destaques que compartilharão seus conhecimentos e perspectivas com os participantes.

O congresso também contará com a participação especial de Alysson Bezerra, prefeito de Mossoró. Sua presença contribuirá para a abordagem de questões pertinentes ao município anfitrião e possibilitará um espaço de diálogo direto entre as lideranças políticas e a comunidade local.

