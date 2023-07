Imperdível: Vem aí o Arraiá das Pastorais da Igreja de São Sebastião em Baixa do Meio

Em clima de festa junina, a Igreja de São Sebastião, padroeiro da comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré, convida você e sua família para participar do Arraiá das Pastorais ’ que vai acontecer no próximo dia 29 de julho (sábado), a partir às 20 horas ao largo da Igreja.

Na programação haverá apresentação de quadrilha matuta improvisada, comidas típicas, sorteios de brindes, pescaria, e muito mais.

A senha da mesa custa R$ 25,00.

Na parte social, a festa contará com animação de Jorge do Acordeom – O imperador do Forro, que promete não deixar ninguém parado.

Contamos com sua presença! Para maiores informações ligue WhatsApp: 84- 999307977