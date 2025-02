INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS PARA PROCESSO SELETIVO EM DIVERSAS ÁREAS DA PREFEITURA DE GALINHOS

A Prefeitura Municipal de Galinhos informa a abertura do Processo Seletivo Simplificado, conforme o Edital nº 001/2025, destinado ao preenchimento de vagas temporárias na Secretaria de Saúde e de Assistência Social. O processo oferece oportunidades para profissionais de nível médio e superior.

As inscrições ocorrerão nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2025, de forma presencial no Centro Administrativo Municipal, situado na Praça dos Três Poderes, em Galinhos. A seleção será realizada por meio de análise curricular e entrevista individual, com a intenção de contratar profissionais por um período inicial de 12 meses, prorrogável por igual período.

O processo selecionará candidatos para várias funções, incluindo assistente social, cirurgião-dentista, médico, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, nutricionista, psicólogo, além de cargos de nível médio como agente de combate a endemias, fiscal da vigilância sanitária e técnico de enfermagem. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 16.000,00, dependendo da função e carga horária, que pode ser de 30 a 40 horas semanais.

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição com documentos como RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, carteira de reservista (se aplicável), e os diplomas ou certificados requeridos pela vaga desejada. É fundamental que os candidatos atendam a todos os requisitos especificados no edital para as vagas a que se candidatam, incluindo qualificações e registro nos respectivos conselhos profissionais.

Cargos, salários e carga horária

Médico Clínico Geral: R$ 16.000,00 para 40 horas semanais.

Cirurgião-Dentista: R$ 3.500,00 para 30 horas semanais.

Nutricionista: R$ 3.500,00 para 30 horas semanais.

Psicólogo: R$ 3.500,00 para 30 horas semanais.

Fonoaudiólogo: R$ 4.000,00 para 30 horas semanais.

Enfermeiro: R$ 3.000,00 para 40 horas semanais.

Assistente Social: R$ 3.200,00 para 30 horas semanais.

Fisioterapeuta: R$ 3.500,00 para 30 horas semanais.

Educador Físico: R$ 3.500,00 para 30 horas semanais.

Agente de Combate a Endemias: R$ 1.518,00 para 40 horas semanais.

Fiscal da Vigilância Sanitária: R$ 1.518,00 para 40 horas semanais.

Técnico de Enfermagem: R$ 1.518,00 para 40 horas semanais.

Para mais informações, os interessados podem contatar a Prefeitura pelo telefone (84) 3552-0003 ou pelo e-mail [email protected].

Confira o edital AQUI.