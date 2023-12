Inscrições para concurso do IFRN com 51 vagas terminam nesta quinta (7); veja detalhes

As inscrições para o concurso do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) terminam na próxima quinta-feira (7). São ofertadas 51 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior para servidores técnico-administrativos. As inscrições devem ser feitas no site da Funcern.

As taxas de participação variam de R$ 55 a R$ 115. A Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (Funcern) será a organizadora do concurso.

Vagas

Nível médio

Assistente de aluno (4)

Assistente em administração (13)

Nível técnico

Técnico de tecnologia da informação (8)

Técnico de laboratório — multimídia (3)

Técnico de laboratório — ciência (1)

Técnico de laboratório — edificações (1)

Técnico de laboratório — eletroeletrônica (1)

Técnico de laboratório — química (2)

Técnico de laboratório — informática (4)

Técnico em enfermagem (1)

Nível superior

Analista de tecnologia da informação (1)

Engenheiro civil (1)

Médico — área clínica (4)

Nutricionista (1)

Odontólogo (2)

Pedagogo (3)

Técnico em assuntos educacionais (1)