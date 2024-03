INSTAGRAM E FACEBOOK APRESENTAM INSTABILIDADE NESTA TERÇA-FEIRA

O Instagram e Facebook apresentam instabilidade no início da tarde desta terça-feira (5). O site Downdetector registra mais de 19 mil reclamações sobre o Instagram no Brasil, enquanto o Facebook, mais de 27 mil.

O pico ocorreu por volta das 12h30.

Outros países também relatam problemas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Facebook tem mais de 200 mil reclamações, enquanto o Instagram, mais de 40 mil.

Já no Reino Unido, são mais de 150 mil reclamações no Instagram, e mais de 25 mil no Facebook. O G1 informou que procurou a Meta, dona do Facebook e Instagram, e aguarda por um posicionamento.

Portal G1