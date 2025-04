INSTRUTOR FLÁVIUS NEVES É UMA DAS VÍTIMAS DA QUEDA DE GIROCÓPTERO NO LITORAL DE GROSSOS

Blog Ismael Sousa

Amigos e colegas pilotos confirmaram que instrutor de voo Flávius Neves foi uma das vítimas fatais da queda de um girocóptero na tarde desta segunda-feira (21), na praia de Areias Alvas, no município de Grossos, litoral da Costa Branca do Rio Grande do Norte. Ele estava na aeronave no momento do acidente. O outro ocupante, um aluno, que pilotava a aeronave, foi identificado como Geraldo Francisco da Silva, 42 anos, natural de Olho D’Água na Paraíba. Ele também morreu na queda.

De acordo com testemunhas, a aeronave de cor laranja realizava voos desde a manhã, aproveitando o feriado prolongado, que atraiu muitos turistas para a região. O acidente aconteceu por volta das 16h, e assustou moradores e banhistas que estavam na orla.

Conhecido nas redes sociais por compartilhar vídeos e transmissões ao vivo de voos e manobras, Flávius Neves mantinha perfis ativos no Instagram e TikTok, onde acumulava seguidores e admiradores de sua rotina como instrutor.

Equipes de saúde do município de Grossos e Tibau foram acionadas, mas ao chegarem ao local constataram que as vítimas já estavam sem vida. Os corpos serão encaminhados para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) de Mossoró.

As causas da queda ainda são desconhecidas. A perícia técnica deve investigar as condições da aeronave e os detalhes do voo para determinar o que provocou o acidente.

A Prefeitura de Grossos emitiu nota lamentando o ocorrido e prestando solidariedade aos familiares, além de se colocar à disposição para colaborar com as investigações e com o apoio necessário aos envolvidos.

Em nota oficial, a Prefeitura de Grossos lamentou o acidente ocorrido na na praia de Areias Alvas.

“A Prefeitura Municipal de Grossos lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (21), na Praia de Areias Alvas.

Assim que foi informada sobre o incidente, a Secretaria Municipal de Saúde prontamente enviou uma ambulância com equipe médica completa para prestar socorro imediato às vítimas.

Nos solidarizamos com todos os envolvidos e colocamo-nos à disposição para colaborar com as autoridades competentes, bem como prestar todo o apoio necessário às vítimas e seus familiares.”

