IRANDIR MARTINS: ESTOU COM LEANDRO E ADRIANO PARA MUDAR GUAMARÉ

As adesões no cenário politico de Guamaré não param ao projeto do Podemos, desta vez foi à vez de Irandir Martins, mas conhecido por Dica, morador do Assentamento Santa Paz, zona rural do município.

Ele disse sim ao projeto politico do candidato a prefeito Adriano Diógenes, e ao vereador e amigo de infância Leandro Felix, candidato a reeleição, para juntos mudar Guamaré.

Seja na sede ou mesmo na zona rural do município, os candidatos tem intensificado as visitas em busca de mais um voto para fortalecer o grupo político.

Cada um de seu jeito, de seu modo de articulação para fazer a tabuada do partido somar e se multiplicar, como aconteceu na noite de ontem na comunidade de Santa Paz.

“Estou com Adriano para prefeito, e com meu amigo Leandro para vereador. Leandro é meu amigo de infância, meu compadre, uma amizade que se eterniza por sua lealdade e verdade. Conte comigo meu amigo para juntos mudar Guamaré”. Comentou Irandir.