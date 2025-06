IRMÃO NILDO: A DECISÃO DO PREFEITO HÉLIO NÃO MUDA QUEM EU SOU!

Nas ultimas semanas o nome de Ivanildo Nascimento de Almeida, popularmente conhecido como Irmão Nildo, tem sido holofotes do cenário politico. Suas publicações nas redes sociais geraram debates, discursões, indagações e deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha.

Hoje, ele usou sua rede social ‘instagram’, mais uma vez para deixar um recado duro, firme e consciente, após ser surpreendido com sua exoneração do cargo que ocupava na prefeitura de Guamaré, na secretaria de agricultura exercendo a função de secretário adjunto.

Veja na integra:

Por meio desta, comunicar à população que fui surpreendido com minha exoneração do cargo de Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Recebo essa notícia com serenidade, sabendo que dei o meu melhor enquanto estive à frente dessa missão, sempre buscando honrar a confiança do povo e contribuir com o crescimento da nossa cidade.

Mas quero deixar claro que essa decisão não muda quem eu sou. Antes de qualquer cargo, sou Irmão Nildo, nascido e criado em Guamaré, terra que amo com todo o meu coração. Minha luta pelo povo de Guamaré começou lá em 2000 e, desde então, sigo firme, com fé e presença ao lado da comunidade.

São mais de 20 anos servindo com amor, responsabilidade e disposição. Meu compromisso com essa cidade e com seu povo vai além de qualquer função. Está na minha essência, está na minha história.

Continuo à disposição, como sempre estive, porque o desejo de servir não vem de um cargo, vem do coração. Sigo com fé em Deus, cabeça erguida e a certeza de que tudo tem um propósito. E se hoje um ciclo se encerra, é porque outros caminhos serão abertos.

E sempre com a certeza que onde houver gente, necessidade e vontade de fazer o bem, lá eu estarei. E enquanto Deus permitir, estarei a serviço do povo, com ou sem cargo, porque quem serve de verdade, serve por amor.

Guamaré é meu lar. É minha raiz. E por ela, continuo firme. “Para tudo há uma ocasião certa, e um tempo para cada propósito debaixo do céu.” Eclesiastes 3:1

Com gratidão, Ivanildo Nascimento de Almeida (Irmão Nildo)

Post Views: 110