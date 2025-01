IVANILDO NASCIMENTO: PREFEITO HÉLIO NOMEIA IRMÃO NILDO COMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; RESOLVE: Art. 1º – Nomear, IVANILDO NASCIMENTO DE ALMEIDA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretário Adjunto, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

