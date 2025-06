JANDAÍRA É 1º LUGAR NO PREVINE BRASIL NA REGIÃO DO MATO GRANDE E 4° NO RIO GRANDE DO NORTE

A cidade de Jandaíra, no Rio Grande do Norte, celebra um importante reconhecimento na área da saúde pública. O município conquistou o 1º lugar entre os 26 municípios da Região do Mato Grande e o 4º lugar no estado do Rio Grande do Norte no ranking do Programa Previne Brasil, referente ao primeiro quadrimestre de 2025.

A conquista reflete o compromisso da gestão municipal e dos profissionais de saúde com a qualidade da atenção primária prestada à população. O prefeito Reginaldo Vitorino comemorou o resultado:

“Meus amigos de Jandaíra, temos uma notícia boa para nosso povo. Pela segunda vez estamos em 1° lugar no Previne Brasil na região do Mato Grande e somos o 4° no Rio Grande do Norte. Isso mostra o compromisso e a dedicação com a saúde do nosso povo”.

A secretária municipal de saúde, Monique Dantas, também agradeceu o empenho coletivo da equipe:

“A região tem 26 municípios, e nós estamos em destaque atingindo a nota máxima neste primeiro quadrimestre de 2025. Minha gratidão a toda a equipe, porque não é um trabalho só meu ou do prefeito Reginaldo, mas de toda a equipe da atenção primária, das coordenações. Muito obrigado por todo o empenho e dedicação, levando a melhor qualidade possível de saúde para nosso povo de Jandaíra”.

O resultado reforça o compromisso da administração municipal com uma saúde pública eficiente, humanizada e voltada às necessidades da comunidade, e motiva a continuidade dos investimentos e esforços em políticas públicas de saúde.

