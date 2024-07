JANDAIRA: FECHADA ALIANÇA PT/MDB EM TORNO DA PRÉ-CANDIDATURA DE REGINALDO VITORINO

O PT de Jandaíra representado pela prefeita Marina Marinho esteve reunido com o presidente estadual do MDB, vice-governador Walter Alves tratando sobre a aliança do PT com o MDB em torno da pré-candidatura a prefeito de Reginaldo Vitorino (PT).

Participaram da reunião, além da prefeita Marina e do vice-governador Walter Alves, o pré-candidato a prefeito Reginaldo Vitorino; o pré-candidato a vice-prefeito Roberto de Udo e os pré-candidatos a vereador inclusive os pré-candidatos a reeleição.

Com esse encontro fica nítida a participação do MDB de Walter Alves na aliança com o PT da cidade do Mel.

Blog Assis Silva