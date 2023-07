JANDAÍRA: OPOSIÇÃO SE UNE E SE FORTALECE PARA DERROTAR SISTEMA DA PREFEITA MARINA

Enquanto nas outras cidades do estado do Rio Grande do Norte, a política está ainda calma, tranquila, em Jandaíra, cada dia que se passa mais o cenário politico pega fogo, e as labaredas tem aumentado com as últimas notícias.

A fumaça na terra do mel trás o cheiro de derrota para o lado do governo da Prefeita Marina Marinho (PT), que encabeçou sozinha uma pré-candidatura do seu Chefe de Gabinete, Reginaldo Vitorino, que amarga dura rejeição, sem sequer ouvir a opinião da população, e do grupo político que lhe elegeu em 2016 e lhe reelegeu em 2020.

Pois bem,

Com a petulância da Prefeita do PT e o clima tenso que existe dentro do próprio grupo governista, onde os vereadores são do MDB e do PSB, que não tem participado das decisões da Gestora, a oposição tem feito o oposto, se fortalecendo e somando forças no seu projeto, como é visto na imagem a cima da última reunião política.

Aqui pra gente,

Só para a população de Jandaíra ter uma idéia, na reunião da oposição estava nada mais, nada menos, do que o Ex-presidente da Câmara Municipal e Ex-candidato à Prefeito Wdagno Sandro, os empresários Stênio Roque, Samuel Batista e Roberto de Udo “ambos cotados para serem candidatos à Prefeito em 2024”, Vereadores Yure Carneiro e Joilson Santos, além de lideranças politicas.

A população tem esperado ansiosa as cenas dos capítulos vindouros dessa novela política da vida real. E enquanto os “bicudos” criam força, o “bacurau” raiz segue se fortalecendo para as eleições de 2024. Há quem afirme que a nação bacurau é imbatível.

O que se pode constatar é que a população de Jandaíra vota de fato no grupo do “bacurau” – hoje situação, mas segue descontente, desmotivada, calada, sem rumo e nem prumo com as ações sem freio da Prefeita, hoje PT. Vejo como preocupante quando o povo se silencia.

O que ouvimos hoje nas ruas de Jandaira é que a prefeita precisa calçar as sandálias da humildade, ouvir o povo e seu grupo político para depois tomar as decisões. Mas ela demostra claramente ter esquecido sua trajetória, e não tá nem aí para a vontade do povo e do grupo.

O importante para a mulher poderosa que ainda está no poder e com a caneta na mão, é que o candidato dela tem que ser do PT, mesmo sabendo que a derrota é dada como certa.

A prefeita Marina nos deixa um mau exemplo de prepotência por não ouvir quem de fato decide uma eleição… O povo!