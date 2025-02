JANEIRO FOI EMBORA: E O PREFEITO HÉLIO NÃO CONSEGUE ARRUMAR A CASA

O primeiro mês do governo do prefeito Hélio Willamy já passou, e os desafios enfrentados pela população de Guamaré continuam a acumular-se. O blog recebeu várias mensagens perguntando minha avaliação como formador de opinião e imprensa local sobre esses primeiros 31 dias de gestão. Taxativamente, minha avaliação reflete a nota zero.

O novo governo é frustrante para menos da metade da população que acreditou em Hélio, outra parcela que representa a maioria já sabia o que esperava. Assim, quem depositou as expectativas na nova administração está desiludido, porque, infelizmente, até o momento, nada mudou. E não se pode dizer que é cedo, porque os recursos estão entrando de forma abundante, inclusive emendas pix destinadas à saúde.

Problemas Herdados e Autogerados

É fato público que o atual prefeito encontrou diversos impasses e dificuldades ao assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2025. Porém, nenhum deles são novidades, afinal, foram editados por suas próprias mãos. Soou até engraçado a formação de equipe de transição que passaria “informações” para eles mesmo, coisas que somente acontecem em Guamaré. Essa gambiarra ou engodo, reflete exatamente o começo tão desastroso.

Gestão Continuísta e Desordenada

Quem pensava que Hélio iniciaria sua gestão acertando no alvo se enganou completamente. O prefeito não diminuiu secretarias, mantendo quase a integralidade dos titulares do prefeito anterior, Arthur Teixeira. Além disso, nomeou todos os secretários adjuntos, cargos considerados meramente políticos, sem relevância e custam muito aos cofres públicos.

Na cidade onde falta comida na mesa do povo, sobra fartura na mesa do gestor, que contratou quase 350 mil reais em refeições. Um absurdo para aqueles que não receberam seus salários da PROMOVE e UNISAU.

Nomeações Controversas

As nomeações de ocupantes incapazes de contribuir para o resgate do município, tem sido a marca do governo Hélio, marcada por personagens implicados na justiça e nos órgãos de controle, como: o ex-prefeito José da Silva Câmara e o novo controlador Geral do Município, cargo ocupado pelo engenheiro Keke Rosberg, aquele pego pelo controle do TCE-RN, mas, que estar a controlar o Município de Guamaré.

Mas pode piorar, quem imaginaria o ex-prefeito Arthur Teixeira no planejamento do município?

Se o governo de Hélio fosse comparado a uma equipe de futebol, estariam em sério risco de ser rebaixado de divisão. Muito pela superação do seu técnico, que não tem visão de jogo, é incapaz de organizar uma equipe, não sabe posicionar seus atletas. Um time que o prefeito tem ideias arcaicas, será uma equipe de pernas de pau.

Perseguição e Retaliação

Para além da incapacidade de arrumar a casa, o governo de Hélio é marcante pela sua principal característica: vingança e perseguição, uma demonstração daquilo que ele mesmo disse em palanque.

A principal característica do homem que usa sandálias, mas, que nada tem de humilde, é instaurar um ferrenho acossamento a esse blogueiro. Esse meu perseguidor foi até a justiça pedir a exclusão do blog Guamaré Em Dia, em seguida, negou o atendimento do serviço público do carro sugador, ainda, não autorizou meu direito como servidor público ao recebimento do terço de férias de 2023. Seu rancor e ódio se estendem até pessoas do meu convívio que votaram nele, mas foram contrários às minhas decisões, e muitos outros fatos que depois eu contarei aqui.

NOTA DO BLOG

Não existe mal que dure para sempre. Nesses primeiros 31 dias de gestão do prefeito Hélio Willamy ele mais mostrou quem era do que os outros são, sua marca de inércia e incompetência são comentadas em cada canto da cidade, inclusive pelos 41% que acreditaram em suas farsas.

Que triste momento vive nossa terra, onde somente os poucos acreditam que quem destruiu, quem desceu a bandeira de Guamaré, teria capacidade de reergue-la.