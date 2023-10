JERNS 2023: Escolas de Guamaré Brilham na Competição

Os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (JERNS) 2023 foram realizados na etapa de Macau. Um triunfo esportivo que marcou um período emocionante de competições e camaradagem.

A edição deste ano, ocorrida durante o período de 4 a 20 de outubro, contou com o apoio fundamental da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que proporcionou um cenário perfeito para o talento esportivo dos jovens guamareenses conquistarem vitórias na competição.

Os atletas não apenas competiram com paixão, mas também demonstraram um incrível espírito de equipe, determinação e habilidade. Conquistando um conjunto impressionante de resultados para Guamaré.

Aqui estão as realizações notáveis dos nossos jovens talentos:

Medalhistas de Ouro ():

– Mirim Futsal Feminino BENVINDA

– Infantil Futsal Feminino BENVINDA

– Juvenil Futsal Feminino Monsenhor

– Futebol de Campo Juvenil Monsenhor

– Xadrez Raul Adelino BENVINDA (Infantil)

– Xadrez Maria Vitória BENVINDA (Infantil)

– Wrestling Masculino Jheck Monsenhor (Categoria 55kg)

– Wrestling Dilvo Masculino Benvinda (Categoria 65kg)

– Jiu Jitsu Leve Juvenil, Monsenhor Jasmim Feminino (56,500 KG)

Medalhistas de Prata ():

– Mirim Masculino Futsal BENVINDA

– Futebol de Campo Infantil BENVINDA

– Beach Soccer Mirim MADALENA

– Vôlei de Dupla Juvenil Feminino NÁDIA

– Vôlei de Dupla Juvenil Masculino NÁDIA

– Pedro Helison NÁDIA (Badminton Simples)

– Pedro Helison NÁDIA (Badminton Dupla Mista)

– Heloísa NÁDIA (Badminton Simples)

– Heloísa NÁDIA (Badminton Dupla)

– Beach Soccer Infantil MADALENA

– Beach Soccer Juvenil NÁDIA

– Society Mirim MADALENA

– Society Infantil MADALENA

– Dupla de Vôlei Mirim Feminino MADALENA

– Dupla de Vôlei Infantil Feminino MADALENA

Medalhistas de Bronze ():

– Society Mirim Masculino BENVINDA

– Futebol de Campo Juvenil BENVINDA

– Infantil Futsal Masculino BENVINDA

– Juvenil Society Monsenhor Masculino

– Juvenil Beach Soccer Monsenhor Masculino

– Dupla de Vôlei Juvenil Masculino MADALENA

– Andreallyson MADALENA (Badminton Simples)

Esses resultados brilhantes demonstram o talento, a dedicação e o espírito esportivo dos nossos atletas e suas equipes de apoio. Guamaré tem motivos para se orgulhar de suas conquistas no JERNS 2023.

Os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (JERNS) não são apenas uma celebração do esporte, mas também uma oportunidade de crescimento pessoal e desenvolvimento de habilidades para os jovens participantes.

Parabenizamos todos os envolvidos e esperamos que essas conquistas inspirem futuras gerações a se dedicarem ao esporte e à excelência.

