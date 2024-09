JHUAN CARLOS: GUAMAREENSE VENCE LUTA E CONQUISTA MEDALHA DE OURO NO JEBS EM RECIFE

Depois de uma linda cerimônia de abertura dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2024 na Arena Pernambuco, reunindo autoridades e atletas de todo o Brasil, Guamaré celebrou a conquista de uma medalha de ouro na série bronze no Taekwondo, pelo atleta da gema, Jhuan Carlos de Medeiros Leonez.

Este evento importante para o desporto escolar no país possibilitou grande alegria para os que amam o esporte em Guamaré. Jhuan representou a delegação do Rio Grande do Norte, seu município, e sua Escola Evangélica Arca do Saber.

Com a medalha de Ouro conquistada no Tatame no peito e na raça, com ajuda da família, dos amigos e com o apoio dos comerciantes da cidade, Jhuan Carlos, se emocionou no pódio ao receber a medalha, e ao lembrar que lutou na arena com gigantes pelo o esporte guamareense, e por Guamaré.

Guamaré está orgulhosa, sua família e seus amigos também pela sua dedicação, desempenho e conquista da medalha de ouro.