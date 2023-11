Tragédia: Jovem de 27 anos morre em acidente na BR-406 em Macau

Na madrugada deste domingo (26), um trágico acidente tirou a vida de Leandro, residente no distrito do Papagaio, Macau, aos 27 anos. A vítima retornava de uma seresta na cidade quando o acidente ocorreu, levantando dúvidas sobre as circunstâncias que resultaram em sua morte.

Ainda não há clareza sobre as causas do acidente que vitimou Leandro. Se ele perdeu o controle da moto ou foi atropelado por outro veículo, são incertezas que a perícia, responsável pela elaboração do laudo, buscará esclarecer nos próximos dias.

O local do incidente, na BR-406, demandou a presença da Polícia Rodoviária Federal, que providenciou o isolamento da área até a chegada do ITEP. Este órgão realizou a perícia técnica e a remoção do corpo, contribuindo para a investigação das circunstâncias que levaram à fatalidade.

O luto se estende pela comunidade de Macau diante da perda precoce de Leandro, enquanto as autoridades trabalham para desvendar os detalhes que envolvem esse triste episódio na rodovia.

Redação Rádio Vale.