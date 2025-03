JOVEM É MORTO COM GOLPE DE FACA DURANTE BRIGA NA ZONA RURAL DE GUAMARÉ

Noite de sábado movimentada na área policial em Guamaré, o 3º Pelotão de Polícia Militar, foi acionada com a informação de um registro de homicídio ocorrido na comunidade do Morro do Judas, zona rural de Guamaré.

Segundo informações colhidas pelo o blog, um desentendimento entre dois jovens culminou com um elemento desferindo um golpe de faca peixeira no adolescente conhecido por “Paco”.

Testemunhas afirmaram que a vítima teria saído a pouco tempo do CEDUC, devido a uma tentativa de homicídio que tinha praticado, quando ele desferiu uma cutilada de faca em um desafeto. Há quem afirme que já havia uma rixa entre o autor do homicídio e a vitima.

A Polícia Militar com o apoio da Guarda Municipal caíram em campo, e conseguiu prender com êxito em menos de duas horas do ocorrido o autor do crime. Trata-se do vulgo conhecido por “De menor”.

O homem preso foi conduzido a 5ª Regional da Policia Civil para ser ouvido pelo delegado competente, e ficará a disposição da justiça. O jovem ferido não resistiu ao ferimento e morreu no local.

O local foi isolado até a chegada do Instituto Técnico-Científico de Perícia – ITEP para remoção do corpo.