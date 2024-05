JUSTIÇA ELEITORAL DO RN EMITE MAIS DE 112 MIL PRIMEIRA VIA DO TÍTULO DE ELEITOR

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN), entre 8 de novembro a 8 de maio, mais de 290 mil eleitores procuraram os cartórios eleitores do estado, para regularizar situação com vistas às eleições municipais de 6 de outubro.

Ao todo foram 292.241 eleitores atendidos, sendo 112.561 emissões de primeira via do título de eleitor. Só em 2024 foram emitidos 73.957.

Além dos alistamentos, foram realizadas 83.057 transferências de domicílios eleitorais, 20.090 transferências de outros Estados, 75.664 revisões e 869 emissões de 2ª via do título de eleitor.

Pela Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 anos e são obrigatórios para pessoas de 18 anos ou mais. Já os jovens de 15 anos podem tirar o título, mas somente estarão aptos a votar nas eleições de outubro se completarem 16 anos até o dia da votação.

Em 2024, no mês de janeiro foram registrados 8.680 alistamentos, em fevereiro foram 9.876, março com 12.253, abril teve 24.640 e nos primeiros 8 dias de maio, 18.438 emissões de novos títulos.

