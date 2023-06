Libertadores: Flamengo vence o Racing e segue em busca da vaga para as oitavas

O Flamengo deu um passo importante na busca por uma vaga nas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. O atual campeão venceu o Racing por 2 a 1 no Maracanã e chegou a oito pontos, na segunda colocação do Grupo A. Os argentinos são os líderes com dez pontos somados.

A equipe de Jorge Sampaoli encerrou a invencibilidade do Racing na competição. Wesley marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra, ainda no primeiro tempo. No início da etapa final, Matías Rojas empatou para os visitantes. Mas depois Victor Hugo chutou firme para garantir os três pontos para o Mengão.

Na próxima rodada, o Flamengo pega o Aucas no Maracanã. Um empate já garante a classificação. E uma vitória, combinada com uma derrota do Racing para o Ñublense pode dar a primeira colocação do grupo para os flamenguistas.