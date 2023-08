O Fluminense mostrou sangue-frio para derrotar o Argentinos Juniors (Argentina) por 2 a 0 em um jogo muito tenso, na noite desta terça-feira (8) no estádio do Maracanã, para garantir a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores.

Na próxima fase da competição, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta quem se classificar entre Flamengo e Olimpia (Paraguai).