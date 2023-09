Luiz Carlos: Um homem nunca morre enquanto for lembrado!

Algumas pessoas deixam de habitar entre nós para ficar mais perto do pai celeste, mas sempre ficam as boas lembranças por parte de pessoas que reconhecem até hoje os serviços prestados em vida por este homem, como PM a segurança púbica do estado do RN, e como vereador e PM ao munícipio de Guamaré.

Refiro-me ao personagem da foto, o Subtenente Luiz Carlos de Souza (In Memoriam). Se vivo fosse, ele estaria completando 55 anos de idade. Hoje não vai haver festa, mas as homenagens e os pensamentos farão parte desse dia.

Como as redes sociais do Sub Luiz Carlos ainda está ativa, muita gente está parabenizando pela passagem de seu aniversário. O homem era muito conhecido e famoso, querido até por aqueles que ainda não sabem que ele já se foi para um lugar bem melhor do este que vivemos.

Sub Carlos como era mais conhecido, foi um PM honrado pelo o estado, um politico reconhecido pelo o povo, que se doou em vida ao município de Guamaré, a qual ele escolheu para viver o resto de seus dias.

O que chama atenção nas publicações e mensagens nas redes sociais, é que este homem mesmo sem estar mais entre nós ainda é lembrado. Foi um parlamentar diferenciado na Câmara Municipal.

Perto de completar três anos de sua partida, o cara ainda faz mais sucesso do que muitas pessoas que estão vivas.

Aqui pra gente… Imaginem se ele fosse vivo?