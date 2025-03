LUIZ DE SOUZA: PREFEITO HÉLIO NOMEIA SECRETÁRIO DE FINANÇAS E OUTROS SERVIDORES

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta segunda-feira, 03 de março de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear, LUIZ DE SOUZA CHAVES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretário Municipal, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Finanças.

Esta e outras publicações foram expedidas nesta segunda-feira de Carnaval (03), no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN)

Veja mais nomeações:

Nomear, ADERI NUNES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretor (a) Geral – CTG, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ALEXANDRE MARCONDES MIRANDA SANTIAGO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Integrado.

Nomear, JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Finanças.

Nomear, VALDIR MORAIS DE LIMA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessor Técnico Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Finanças.