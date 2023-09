Lula propõe voto secreto no STF: ‘A sociedade não tem que saber como vota um ministro’

Folha do Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que as votações no Supremo Tribunal Federal passem a ser secretas, considerando que as posições de cada magistrado não seja conhecida, apenas o resultado final dos julgamentos.

Segundo Lula, a população não deve ter conhecido do voto pessoal de cada magistrado da Corte.

“A sociedade não tem que saber como vota um ministro da Suprema Corte. Não acho que o cara precisa saber, votou a maioria, não precisa ninguém saber. Porque ai cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz”, afirmou Lula durante sua live semanal.

De acordo com o mandatário, é “preciso mudar o que está acontecendo no Brasil”.

“Para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai daqui a pouco um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, passear com sua família porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele”, emendou o esquerdista.