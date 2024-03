MACAU: APÓS DIZER QUE NÃO ERA CANDIDATA FLÁVIA VERAS DESATIVA INSTAGRAM

Segundo os moto táxis do rede mais que estavam lanchando na badalada lanchonete da praça da Conceição, onde tudo que lá se fala e ecoa pra eternidade. A filha do ex-prefeito Flávio Veras, Flavinha como é conhecida, além de falar que não era candidata de jeito nenhum também desativou suas contas no Instagram.

O motivo seria de que ao divulgarem que ela seria candidata a prefeita de Macau, sem ser verdade, estaria atrapalhando o trabalho da advogada. Isso porque os clientes não queriam mais pagar pelos serviços prestados por ela, achando que ela sendo a candidata apoiada pelo pai teria que advogar de graça e isso estaria trazendo prejuízos para a mesma.

E uma coisa chama muito a atenção, como a badalada lanchonete da praça da Conceição é um ponto de encontro onde tudo que se diz lá se espalha mais ligeiro do que nota de falecimento em Chico de Paula, para afirmar que não seria candidata neste estabelecimento é porque a advogada queria que a notícia fosse espalhada pelos 4 cantos de Macau.

Ao realizar uma pesquisa hoje no Instagram, constatou-se que até o momento os perfis da advogada continuam desativado. E assim o sonho de Flávio ter uma herdeira como candidata a prefeitura de Macau durou menos que o esperado.

Apesar de sua filha já ter dado esse sinal quando não participou do ato de filiação ao partido Republicanos em Natal e mesmo assim foi nomeada presidente do diretório em Macau. Na campanha passada Flavinha também se filiou ao PSC, partido comandando pelo seu pai.

Em breve voltaremos com mais notícias dos motos táxis.

* Por Leandro de Souza