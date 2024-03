MACAU: COMUNIDADE DE DIOGO LOPES GANHA UBS COM CAPACIDADE PARA MIL ATENDIMENTOS MENSAIS

Na noite de ontem, sexta-feira (15), a comunidade de Diogo Lopes ganhou uma nova Unidade Básica de Saúde – UBS Maria Firmino Rodrigues, entregue pelo Prefeito José Antônio de Menezes e pela Secretária de Saúde, Terezinha Menezes. Com investimentos de quase 1,5 milhões de reais em recursos próprios para construção, aquisição de mobiliário e equipamentos, a UBS de Diogo Lopes terá uma estrutura moderna e de máxima qualidade para atender os mais de 3.500 habitantes daquela comunidade.

A UBS terá capacidade para atender cerca de 1 mil atendimentos todos os meses, e terá como objetivo maximizar os excelentes resultados obtidos nos últimos anos; com aumento do número de consultas médicas, ampliação do atendimento a hipertensos e diabéticos, aumento do número de consultas de pré-natal, a realização de coleta de material para exames laboratoriais na própria comunidade, ampliação do atendimento à mulher com o aumento da coleta de exames citopatológicos, maior número de próteses dentárias e ultrassonografias realizadas na história de Diogo Lopes, aperfeiçoamento da vacinação de crianças e principalmente a melhoria dos indicadores de saúde do Programa Previne Brasil.

O prefeito Zé Antônio implantou a primeira equipe de saúde da família em Diogo Lopes; levando médico, enfermeira e cirurgião-dentista para aquele distrito no seu segundo mandato.

Nos últimos 38 meses, a Secretaria Municipal de Saúde entregou à população macauense as reformas e melhorias nas UBSs de Ilha de Santana, Cohab, Bairro dos Navegantes e Valadão.

Assecom/PMM