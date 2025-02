MACAU E GUAMARÉ NOVAMENTE SEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

As cidades de Macau e Guamaré tiveram parada emergencial de abastecimento na madrugada desta sexta-feira (14). A Estação de Tratamento de Água Tambaú, foi afetada por falta de energia, o que impede o funcionamento dos equipamentos da mesma.

A Caern registrou ocorrência junto à Concessionária de Energia e a previsão é que o restabelecimento da energia elétrica ocorra durante à noite de hoje.

Além de Guamaré e Macau, tiveram suspensão no envio de água as comunidades de Baixa do Meio, Mangue Seco, Lagoa Doce, Umarizeiro, Cohab, Papagaio, Salinópolis, Soledade, Barreiras, Diogo Lopes, Posseiros, Terra de Deus e Ilha de Santana.

Após o restabelecimento da energia, o sistema será religado no início da tarde. A previsão é de até 72 horas para normalização do envio de água para as cidades e as comunidades.