MACAU E GUAMARÉ TERÃO PARADA NO ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

A Caern vai realizar na próxima terça-feira (12) um serviço de manutenção no sistema da Estação de Tratamento de Água (ETA) Tambaú, com mudança no quadro de comando e substituição de registros. Com isso, o abastecimento ficará suspenso no período de 7h da manhã até as 18h para os municípios de Macau e Guamaré, além de comunidades.

Em Macau, serão afetadas Cohab, Papagaio, Salinópolis, Soledade, Barreiras, Diogo Lopes, Posseiros, Terra de Deus, Ilha de Santana. Em Guamaré, são elas Baixa do Meio, Mangue seco, Lagoa Doce e Umarizeiro.

Com a conclusão do serviço, no final da tarde, o abastecimento será imediatamente retomado. No entanto, será necessário aguardar um prazo de até 72 horas para a completa normalização do fornecimento.