MACAU: EX-PREFEITO ZÉ ANTÔNIO INDICA FILHO PARA CARGO NO GABINETE DO DEPUTADO TAVEIRA JR.

O ex-prefeito de Macau, José Antônio de Menezes já tem o seu candidato a deputado estadual para as eleições de 2026. O diário oficial do estado, traz hoje a nomeação do seu filho, Thiago José no gabinete do deputado Taveira Júnior.

Marido da médica Maraly, Thiago Menezes que até pouco tempo trabalhou na Escola da Assembleia, por indicação do deputado Ezequiel Ferreira, agora está lotado no gabinete do parlamentar e filho do ex-prefeito de Parnamirim, Taveira. O macauense vai exercer o cargo de Auxiliar Político.

