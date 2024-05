MACAU EXPORTANDO CRAQUES PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL

A cidade salineira de Macau viveu um final de semana esportivo de maneira bastante positiva, depois da gestão municipal entregar Praça de Skate completamente revitalizada e apoiar a 2ª trilha das salinas, destacamos também o apoio fundamental do município para que os jovens desportistas de futsal salineiro participassem neste final de semana do campeonato estadual futsal de base, 2ª etapa realizada na cidade de Serra do Mel.

Então

Com o apoio da prefeitura, da secretaria de esportes e alguns empresários da cidade, a equipe do Porto e Mar – único representante da cidade de Macau no campeonato estadual de futsal de base – se classificou para etapa final, próximo mês em Caicó com a equipe Porto e Mar/CCBV Futsal nas categorias sub 16 e sub 19.

Portanto

As ações do prefeito Zé Antônio Menezes no cenário esportivo têm chamado atenção de todos que fazem esporte na cidade, esse final de semana representou muito bem a movimentação esportiva em vários cenários envolvendo atletas de futsal, skatista e motoqueiros .

Por fim

A equipe do Porto e Mar tem tradição no futebol de campo, onde por várias vezes foi campeão do campeonato municipal, além de ter participado do tradicional MATUTÃO que envolve o futebol amador do interior do estado do RN, agora se destaca no futsal.

Parabéns ao futebolista Seu Nêgo que representa a bandeira do Porto e Mar e todos que oferecem sustentação para esse projeto de sucesso no futsal de Macau.

Blog Cidade do Sal