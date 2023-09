Macau: Justiça nega pedido de bloqueio nas contas da Prefeitura

A Juíza da Comarca de Macau, Drª. Cristiany Maria de Vasconcelos Batista, indeferiu o pedido de bloqueio do MPRN, de cerca de R$ 8 milhões nas contas da Prefeitura Municipal de Macau, a fim de garantir o cumprimento de TACs assinados nos anos de 2014 e 2015, para execução de serviços de recuperação e sinalização da malha viária.

Decisão:

“… não se verifica a urgência da medida uma vez que a atividade extrajudicial do Parquet visando a regularização de questões relacionadas à segurança no trânsito do Município de Macau/RN remonta ao ano de 2014, sendo que só agora, aproximadamente 10 anos após, que o autor pugna pelo bloqueio das verbas pública para fazer frente a despesa”.

