Macau: MPRN denuncia investigado por vilipêndio a local de culto e objetos de culto religioso

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) ofertou denúncia ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Macau contra um jovem por vilipêndio a objetos de culto religioso e profanação de cemitério. Os atos foram realizados na presença de uma adolescente e a autoria foi confirmada em depoimento desta à polícia.

O indivíduo, de 18 anos, foi indiciado pela autoridade policial após uma investigação que evidenciou atos de menosprezo e escárnio a local e objetos religiosos, como o local de acendimento de velas do cemitério, e valendo-se de uma cruz e uma imagem sacra. Além disso, a investigação também revelou atos de desrespeito a diversas sepulturas.

As imagens constantes da investigação mostram o denunciado em cima de sepulturas, em pé ou deitado, fazendo sinais com o dedo médio das mãos, e colocando uma cruz de uma das sepulturas sobre os ombros. Além disso, mostram o denunciado apontando o dedo médio para uma imagem de Jesus Cristo, que publicou nas redes sociais com a frase “FUC JESUS”, alusiva a uma ofensa no idioma inglês, e com uma imagem de uma caveira passando a língua na boca de Jesus. Ademais, colocou uma das cruzes do cemitério em posição imitativa de seu órgão genital.

Além de terem sido realizados na presença de uma adolescente, e vistos por um funcionário do local, os atos foram gravados em vídeos e imagens. Uma terceira pessoa, que auxiliou o denunciado na produção das imagens, ainda não foi identificada.

O jovem publicou as fotos e vídeos feitos no cemitério em sua conta em rede social. A publicação viralizou e foi assim que o subcoordenador do cemitério tomou conhecimento dos fatos e procurou a Polícia Civil pra registrar um boletim de ocorrência.

O MPRN apontou na denúncia que o relatório conclusivo da autoridade policial salientou que as provas colhidas na investigação são suficientes para evidenciar os atos de vilipêndio e profanação cometidos.

Fonte: MPRN