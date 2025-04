MACAU: PALESTRA SOBRE O CRESCIMENTO DO AUTISMO REUNIU PAIS ATÍPICOS, AUTORIDADES E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

De iniciativa do vereador Jeferson Breno – Jefinho, à Câmara Municipal de Macau realizou uma palestra sobre o crescimento em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), onde na oportunidade abordou a importância de identificar sinais e sintomas de autismo precocemente, pois o diagnóstico e a intervenção precoce são cruciais para o desenvolvimento e bem-estar da criança.

Com atenção dos pais atípicos, à Dra. Renata Ferraz, especialista em TEA – Transtorno do Espectro Autista, Neuropsicóloga e Fonoaudióloga, que é considerada uma das melhores do Estado, palestrou sobre o tema. Em sua fala, Dra. Renata explicou como o autismo pode afetar o desenvolvimento em três áreas principais: comunicação, interação social e comportamento, entre outros assuntos importantes sobre o tratamento e acompanhamento para um diagnóstico mais preciso.

Além do vereador Jefinho, estavam presentes; à prefeita de Macau, Flavinha Veras, o vereador Zé Maria da Ilha, Jéssica Matias, presidente da AMA, Maricélia Paiva, vice-diretora do CEIMH, Natália Bento, presidente da Associação de Artesanato e representante do Conselho Municipal de Educação, Júnior Professor, diretor financeiro do 175/RN Grupo Escoteiro Nossa Senhora da Conceição, Ana Santos, professora e representante da Secretaria Municipal de Educação. Professoras, auxiliares de salas de aula, agentes de saúde, entre outras, também estavam presentes.

“A palestra foi muito importante. Um grande aprendizado para todos nós. Quero agradecer à Dra. Renata Ferraz pela belíssima palestra explicativa e esclarecedora sobre o crescimento do autismo. Nosso mandato vai abraçar a causa, e vamos apresentar requerimentos e elaborar projetos de lei voltados para as pessoas com TEA, principalmente para crianças”, destacou o vereador Jefinho.

Wallacy Atlas

