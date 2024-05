MACAU: PREFEITO ANUNCIA REAJUSTE SALARIAL PARA O SERVIDOR PÚBLICO

Na véspera do Dia do Trabalhador, o Prefeito de Macau, José Antônio de Menezes, anunciou nesta terça-feira, 30, o reajuste salarial dos servidores públicos efetivos. O projeto de lei voltado ao aumento salarial foi aprovado na Câmara Municipal.

Para os servidores públicos municipais, será concedido um reajuste de 4,62%, representando uma correção salarial e ganho real para todas as categorias.

De acordo com o prefeito, desta forma a administração evidencia a permanente política de valorização dos Servidores Públicos, buscando garantir a “dignidade funcional e remuneratória de seus colaboradores, refletindo na qualidade dos serviços prestados à população.

Na atual gestão municipal, o servidor público da Prefeitura de Macau tem a garantia de receber o salário em dia, além de contar com o calendário anual de pagamento, onde está previsto, inclusive a data de antecipação do pagamento da 1ª parcela do 13º salário.

Com informações Assecom/PMM