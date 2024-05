MACAU: PREFEITO ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL SOCIETY NA COHAB

Na presença de secretários, assessores, vereadores e da representante da empresa A C Consultoria e Gestão de Contratos LTDA, o prefeito de Macau, José Antônio de Menezes, assinou na manhã desta sexta-feira (17), a ordem de serviço para a construção da Arena de Futebol Society no bairro da Cohab.

A assinatura do documento ocorreu na sala de reuniões do Palácio João Melo, sede do Poder Executivo. Com grama sintética, calçada em piso de concreto, bancos em alvenaria para jogadores, alambrado e iluminação, a arena será construída em uma área de 45 x 25 metros, com acesso as duas etapas do bairro.

Durante o ato institucional, o prefeito José Antônio de Menezes lembrou que na sua passagem pelo comando do executivo municipal, foram entregues duas praças na Cohab, entre outras melhorias e benefícios. Na atual gestão, o bairro foi contemplado com a reforma da UBS, que recebeu um veículo zero quilômetro para apoio nas atividades e a Praça do IFRN, além de melhorias na infraestrutura da Escola Municipal Maura Bezerra.

Com informações: Assecom/PMM