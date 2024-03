MACAU: REQUERIMENTO DO VEREADOR GIVAGNO PATRESE APROVADO NA CÂMARA SOLICITA A REGULARIZAÇÃO DAS CASAS DA COHAB

Durante à sessão ordinária da Câmara Municipal de Macau realizada na noite da ultima quarta-feira (28), o requerimento apresentado pelo vereador Givagno Patrese (DEM) que solicita a Companhia Estadual de Habitação do Rio Grande do Norte (CEHAB) a Regularização Fundiária Urbana das casas do conjunto da Cohab, foi aprovado à unanimidade pelos vereadores.

O requerimento atende ao pedido dos moradores, que procuraram o vereador para os representar nessa luta de décadas;”Esta ação é de extrema importância em razão de ser um Conjunto Habitacional construído há mais de 30 (trinta) anos, e que até o momento os moradores que ali residem não detém o direito de escrituração pública”, justifica o vereador.

Givagno ressaltou a importância da participação da população nas sessões para acompanhar o trabalho do seu mandato popular; “o meu gabinete está de portas abertas para receber o povo, diariamente. Nosso mandato é feito pelo povo, com sua participação”, finalizou.