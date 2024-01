Macau: Réveillon de Camapum reúne público recorde

Evento tradicional na região salineira, o Réveillon de Macau atraiu público recorde na Orla de Camapum, segundo informações das forças de segurança locais.

A programação musical foi aberta às 23h com o talento da cantora Ericarla Alves e teve ainda a animação do DJ Jari e do cantor Lucas Boquinha, que juntos garantiram uma festa com diversos ritmos.

Para a chegada do novo ano, a Prefeitura de Macau preparou um show pirotécnico na contagem regressiva. A programação aqueceu o setor de bares e restaurantes da orla e atraiu ambulantes.

Estrutura

A Polícia Militar, Guarda Municipal e o DMUT garantiram a segurança e a ordem no evento que foi marcado pelo clima de paz e organização.

Com informações: Assecom/PMM – Imagens: Marcos Negão