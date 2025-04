MACAU: SAÚDE MERGULHADA NO CAOS E PACIENTES RECLAMA DA FALTA DE INSULINA

O relato é de uma mãe de um paciente que tem procurado a saúde pública de Macau para garantir a sobrevivência do seu filho que necessita de insulina e tem como se diz no popular dado “com os burros na água”.

Veja:

Relato de desespero de famílias.

“Mães de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, estamos vivendo dias de angústia e preocupação. Nossos filhos dependem da insulinas para sobreviver, e infelizmente, o município não está cumprindo com seu papel de fornecer os medicamentos essenciais. Já indo para 4 meses que falam que todo mês vai chegar e nada, cada dia sem as insulinas representa um risco enorme à saúde deles. Essa é uma situação desumana, falta de respeito e compromisso com sua cidade. Estamos falando de uma doença crônica, que exige cuidado contínuo e acesso garantido a medicamentos e insumos. Não é um luxo, é uma questão de vida ou morte. Já tivemos que recorrer a doações e ajuda de outros pais na mesma situação, o que é inaceitável. O poder público precisa agir com urgência. Nossos filhos não podem esperar.”

Uma gestão que não da às condições básicas de saúde para seus filhos.

NOTA DO BLOG

O espaço está aberto a Secretaria Municipal de Saúde para explicar essa situação que tem castigado os macauenses.

Post Views: 44