MACAU: SAÚDE PÚBLICA ALCANÇA A MELHOR COLOCAÇÃO DA HISTÓRIA DA CIDADE NO PREVINE BRASIL

Trabalho, trabalho, trabalho por toda a cidade. Essa tem sido a missão da gestão do Prefeito José Antônio todos os dias e os bons resultados são exponenciais. No último dia de janeiro deste ano, o Ministério da Saúde divulgou o resultado do terceiro quadrimestre do Programa Previne Brasil e Macau obteve o melhor índice na história da cidade, com 7,86, um aumento de quase 400% em comparação ao terceiro quadrimestre de 2020, quando o município obteve o resultado de apenas 1,97. Para alcançar esse resultado foram necessários investimentos em todos os segmentos.

O primeiro passo foi cumprir com o compromisso com servidores municipais com o pagamento pouco de mais de R$ 10 milhões de reais em salários atrasados, instituição do calendário de pagamento, aumento salarial perto dos 16% para todos os servidores municipais, um dos maiores salários mínimos pagos no estado, que em 2023 já superava os R$ 1.412 instituídos em 2024 pelo Governo Federal.

Capacitação e qualificação profissional, instituição de incentivos de desempenho do Previne Brasil e regulamentação do Incentivo de Desempenho de agentes de saúde e de endemias, além do Piso da Enfermagem e de ACS/ACE. Somente com a instituição do Incentivo de Desempenho do Programa Previne Brasil, a gestão municipal já investiu mais de R$ 840 mil reais, sendo repassado todo o valor para os servidores municipais: dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares em saúde bucal, agente de Saúde, direção de UBS e coordenação de saúde.

Para a maioria dos servidores que recebe um salário mínimo, o incentivo de desempenho do Previne Brasil corresponde a outro salário, se somado os pagamentos mensais feitos pela gestão e para outros, quase R$ 2 salários mínimos. Mas apenas a criação de incentivos e valorização profissional não proporcionariam melhorias dos indicadores de saúde, pois as Unidades de Saúde, equipamentos, veículos e materiais de trabalho foram encontrados obsoletos ou em estado de precariedade avançada.

Reestruturação da rede pública

Com planejamento e trabalho, essa página vem sendo virada desde o primeiro dia da atual gestão. Aquisição de cinco veículos zero quilômetro para suporte e atendimento às UBSs, aquisição de computadores, impressoras e tabletes, substituição do mobiliário e a compra de outros equipamentos fazem parte da prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Todavia, nada se compara a reestruturação da rede física, com reforma da UBS do Valadão, UBS dos Navegantes, UBS Ilha de Santana, UBS da COHAB, reforma do CAPS ad, reforma e implantação do Centro COVID, reativação do Micro-ônibus (PSF Itinerante) e a construção da maior UBS da região, a UBS de Diogo Lopes, que está em fase de acabamento.

Atenção com o HAF

No Hospital Municipal Antônio Ferraz, cerca de R$ 2 milhões foram investidos, possibilitando o retorno da realização de partos e cirurgias, serviços que estiveram paralisados por anos. Com a contratação de médicos e a criação e reestruturação de programas de saúde (Como Vai Você?, Consultório da Pessoa Idosa, Saúde do Trabalhador, Saúde Casa a Casa e Saúde na Escola), o município conseguiu superar a marca de mais de 1 milhão de procedimentos realizados nos últimos anos, com mais de 150 mil atendimentos individuais, uma marca nunca antes alcançada.

Com todos esses investimentos, pode-se afirmar que a gestão do Prefeito José Antônio de Menezes é a que mais investiu na saúde pública nos últimos dez anos. A presença de médicos em todas as UBS, a maior aquisição em equipamentos e veículos, além do compromisso e a valorização do servidor público, reforçam o legado positivo do governo municipal na área de saúde.

Com informações Assecom/PMM.