MACAU: SEM CAUSAR SURPRESAS, EX-PREFEITO FLÁVIO VERAS QUEBRA O SILÊNCIO E FALA SOBRE ROMPIMENTO COM DR. ZÉ ANTÔNIO

O ex-prefeito de Macau, Flávio Veras que já havia sinalizado com o distanciamento político do atual prefeito José Antônio de Menezes, quando não acompanhou as candidaturas para governador, deputado estadual e deputado federal, apoiadas pelo sistema governista em 2022, declarou o que já se esperava nos bastidores da política local. Flávio terá um projeto para chamar de seu nas eleições de 2024, onde pretende liderar o processo de construção de uma candidatura a prefeito na oposição macauense.

A declaração política ocorreu na manhã de ontem (09), na FM Boas Novas, emissora comandada pela Assembleia de Deus em Macau. A bem da verdade, a aliança política (DEM, PSDB e PSC) que garantiu a vitória em 2020 da dupla Dr. Zé Antônio e Aladim para prefeito e vice, tem sobrevivido a momentos de turbulências.

Na Câmara Municipal, por exemplo, alguns vereadores eleitos pelo sistema governista, embora jurem fidelidade política ao prefeito, têm mostrado em certas ocasiões, desalinhamento e descontentamento com o governo. Diante do novo cenário posto à mesa, caberá agora ao prefeito Dr. José Antônio de Menezes adotar uma postura política mais dura na condução do seu grupo político.

Candidato natural à reeleição, o prefeito tem declarado que a sua prioridade é honrar toda confiança concebida pela população e como gestor público no seu terceiro mandato, amante da cidade que administra, sempre lutará pelos interesses de Macau e o bem-estar dos macauenses. “Estou disposto a manter um diálogo construtivo com todos aqueles que buscam o que é essencial para as melhorias do nosso povo. O futuro da política será discutido no momento mais oportuno”, concluiu o prefeito, sem mostrar qualquer reação de surpresa, diante dos últimos acontecimentos no cenário político.

