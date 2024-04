MACAU: SOB A LIDERANÇA DE ITALO MENDONÇA, AVANTE FECHA COM ZÉ ANTÔNIO

Italo tinha planos de entrar na disputa pela prefeitura, mas optou pelo projeto de Zê Antônio.

Depois de analisar o cenário político local e as pré-candidaturas a prefeito, o ex-vereador Italo Mendonça (Avante), embarcou no projeto de reeleição do prefeito Zé Antônio Menezes (União Brasil), em Macau.

Sem dúvidas, chega ao grupo do prefeito Zé Antônio mais um importante nome no cenário político local. Excelente articulador político, Italo tem um trabalho muito bom na área de contabilidade e trânsito livre com a classe política, além de serviços prestados à população.

O Avante desembarca no bloco governista com protagonismo, unindo-se ao União Brasil, MDB, PSDB/Cidadania e PL. Italo Mendonça vai integrar a equipe de coordenação da pré-campanha e da campanha do médico José Antônio de Menezes.

Blog Celso Amâncio