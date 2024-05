MACAU: TEREZINHA MENEZES ASSUME PRESIDÊNCIA DA FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA

A primeira-dama de Macau, Terezinha Menezes (PSDB), assumiu a presidência da federação entre a legenda tucana e o Cidadania, no município de Macau. Atendendo convite do deputado estadual Ezequiel Ferreira, presidente do PSDB no Estado, Terezinha prestigiou o ato político que contou com a presença do presidente nacional do PSDB, ex-senador Marconi Perillo, na última sexta-feira (10), em Natal.

Membro do diretório estadual da federação, o vice-prefeito Rodrigo Aladim (PSDB), também acompanhou a agenda. Durante o evento “Encontro com Tucanos Potiguares”, Perillo e Ezequiel abonaram a ficha de filiação ao PSDB do prefeito de Assu, Gustavo Soares. Para Terezinha Menezes, sob a liderança do deputado Ezequiel, o PSDB se tornou o maior partido do RN.

“Nós acreditamos que temos quadros importantes para disputar as eleições majoritárias e elegermos um número expressivo de vereadores no pleito municipal de 2024”, afirmou. Na Câmara Municipal de Macau, a legenda tucana tem representatividade, através dos mandatos dos vereadores: Diana Lira, Fagner Teodósio, Nilson de Barreiras, Oscar Paulino e Luisiano Pescados.

Celso Amâncio