MAIO LARANJA: CÂMARA DE GUAMARÉ PROMOVE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Durante todo o mês de maio, o Brasil se une em torno do Maio Laranja, uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A Câmara Municipal de Guamaré, reconhece a gravidade do tema e reforça seu compromisso com a proteção integral das crianças e adolescentes do município.

Durante esta semana, ocorrerão distribuição de folders, laços com o broche alusivo a campanha, entrega de kits educativos, além de palestras nas creches e escolas de ensino infantil, na sede do município, Baixa do Meio e Salina da Cruz. Também ocorrerão, blitz e adesivaço de carros e motos e ainda, uma caminhada de conscientização.

“É dever do poder público, das instituições e da sociedade civil garantir que nossas crianças cresçam em ambientes seguros. A Câmara de Guamaré se associa a rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente do município para mobilizar a sociedade guamareense nessa campanha tão importante”, declarou o presidente da casa, vereador Eudes Miranda.

A programação completa pode ser conferida nas redes sociais da Câmara de Guamaré. As atividades são coordenadas pela Comissão da Criança e do Adolescente do Poder Legislativo.

